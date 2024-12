River empató 1 a 1 con San Lorenzo y se fue silbado por sus hinchas en el Monumental. Si bien el Millonario fue superior al Cuervo, no tuvo precisión ni puntería, salvo por el golazo de Maxi Meza que abrió la cuenta a los 13 minutos del segundo tiempo.

Pero ocho minutos más tarde, González Pirez cometió un penal de VAR y lo empató Iker Munain -que no gritó el gol-, figura notable del partido.

En conferencia de prensa, a Marcelo Gallardo le preguntaron por la reacción de los hinchas de River tras el empate. Y el Muñeco no dio vueltas en su respuesta: "La gente tiene la posibilidad de manejar su descontento, así que hay que aceptar cuando pasan estas cosas, hay una exigencia muy marcada en este club y claramente no estamos en la posición que queremos todos, entonces el descontento de la gente se entiende".

“Si no aceptás esta exigencia no podés estar en River, acá es así”, advirtió Gallardo. Y concluyó: “Si no hay lugares con menos exigencias”.

De cara a las últimas dos fechas, River recibirá a Rosario Central, y visitará a Racing, con el objetivo de sumar puntos para asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores 2025.