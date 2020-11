Este lunes Marcelo Gallardo dejó frases de una conferencia de prensa para enmarcar por sus definiciones. Y eso que antes hubo tiempo para risas cuando lo pescaron peinándose con el espejo de su celular.

Claro que habló del rival, Atlético Paranaense, el martes en Brasil, del probable equipo y hasta de Ponzio. Eso puede verse en el video pero no encontramos que los medios hayan editado sus definiciones políticas. Por eso las transcribimos aquí.

Las frases más fuertes del Muñeco

"Siempre repito lo mismo. Digo las cosas que siento, que me parecen y que puedo estar equivocado o no. Las cosas del fútbol argentino las ven todos pero nadie menciona demasiado, sin embargo yo cuando tenga deseos o ganas de irme lo voy a hacer saber y me iré de acuerdo a lo que considere en ese momento".



"No le escapo a la situación mientras tenga mi enfoque puesto en lo mio, que es el trabajo diario de esta institución, entrenar y gestionar la parte deportiva de River, voy a seguir tratando de tener esa concentración y mantenerme enfocado en eso".



"Lo otro me desgasta, pero todos estamos dentro de la bolsa y nos debe pasar a todos. Algunos lo mencionan y otros no, cada uno está en su derecho de opinar lo que quiere pero lo que sí, no podemos hacer como si no pasa nada".



"Yo entiendo cuáles son los intereses que existen, económicos, políticos y todos los que pueda llegar a haber. Pero no entiendo que se tenga ganas de evolucionar y que no estemos capacitados para eso, pero es el país donde nosotros vivimos y parece que todo lo tiramos para adelante o lo resolvemos de la noche a la mañana, y si cae bien lo tiramos y sino, no pasa nada. Pero es algo que no viene de ahora, viene de hace rato".



"Me gustaría que eso cambie, pero me la banco porque sé dónde estoy y tengo que convivir con eso. Pero no puedo mirar para otro lado y hacer como si nada pasara, no sería yo si no digo las cosas que pienso".