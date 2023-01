La victoria de Racing ante Boca por la Supercopa Internacional en Abu Dabi derivó en una fuerte discusión en vivo entre Diego Fucks y Mariano Closs que desató muchas repercusiones en los televidentes y en las redes sociales.

Ocurrió durante el pase de programa entre F12 y F90 en ESPN, el Chavo cuestionó a Fernando Gago y a Racing a pesar de las recientes conquistas ante Boca, y todo terminó en un fuerte contrapunto.

"Racing perdió el torneo local y lo perdió por deficiencia propia. Yo entiendo que estemos todos enamorados y nos guste como juegue. A mí también me gusta, pero en los momentos decisivos se cayó", argumentó Fucks en referencia a la Liga Profesional de Fútbol 2022.

Enseguida, el conductor salió al cruce: "¿Por qué querés invalidar lo que pensamos? Mirá cómo te ponés. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre. Nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, que Gago no lo es. ¿Qué fútbol te gusta?", sentenció.

Ante la incomodidad por la pregunta del relator, Fucks respondió: "Gallardo me encanta. Me parece el mejor técnico del fútbol argentino. ¿Cómo le fue a River el año pasado? El periodismo tiene que tener sentido crítico. Te di el argumento que Racing tiene un estilo marcado, pero no podemos dejar de mencionar que perdió en momentos importantes. No pretendo cambiarte el gusto".

"Mirá cómo le fue los años anteriores a River. No des cátedra de periodismo. Nos gusta Racing y Gago. ¿Cuál es el problema?", concluyó un ya enojado Closs.