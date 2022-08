Racing sufrió un duro golpe de local 2 a 1 ante San Lorenzo y el mal resultado generò un ambiente negativo en Avellaneda.

En ese marco, Flavio Azzaro, reconocido periodista deportivo hincha de Racing, expresó su bronca para descargar su bronca en las redes sociales y le recriminó a los seguidores de La Academia la falta de aliento.

"Esto es Racing, acá se canta, que poco se canta. Acá de chamuyo no me ganan más, cuánto hace que no levantamos al equipo nosotros desde afuera. Basta de verso. Eh no pero viste la gente que había hoy. ¿Y por qué no cantan? Es todo parte de un todo, el aplaudir a boludos, el no exigir", despotricó Azzaro