Al final estuvo bien que el árbitro brasileño Daronco no detuviera el juego del partido que Uruguay terminó ganándole a Perú por 1 a 0 en el Centenario de Montevideo, y que clasificó a la 'Celeste' al Mundial de Qatar.

Es que mientras los peruanos protestaban, el pito seguía concentrado en el partido y hablando con los asistentes del VAR, que chequearon la jugada en la que supuestamente el arquero charrúa Sergio Rochet se metió con pelota y todo en el arco.

Pero no. Tal se ve en las imágenes, la pelota no atravesó por completo la línea. Y esta vez el VAR estuvo bien. "Chequeado, no entró. El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá", le dijeron desde el VAR al árbitro brasileño, que hizo lo correcto.