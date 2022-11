“Me encantaría una final con Brasil. Ellos a los que más respetan a nivel mundial es a nuestra Selección”, dijo el Pato Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en 1978 y uno de los mejores de la historia en su puesto.

Fue cuando le preguntaron “¿A quiénes ves cómo candidatos?”. El arquero, de 72 años, habló del reconocimiento de la gente, de cuándo tomó dimensión de haber logrado lo máximo y de estos temas:



Scaloni

“Me gusta su mensaje, sé que los jugadores lo escuchan”



La Scaloneta

“Es evidente que no sólo nosotros la vemos bien a la Selección, sino también el ambiente europeo la ve como candidata. Y eso es muy difícil de conseguir, me refiero al respeto de otros equipos del mundo”.



Ser candidato

"Si me dan a elegir, no me gusta llegar invicto al Mundial porque prefiero conocer a mis jugadores en la adversidad, pero vos ves a Messi cómo está y al equipo también, y te ilusionás con que sucedan cosas buenas. Creo que Argentina merece ser campeón porque lo que le dio al fútbol del mundo no se lo dio nadie. Le regaló la magia de Maradona y, cuando él dejó de jugar, al poco tiempo apareció Messi. Ni Francia, Italia, España, Inglaterra, ni Brasil le dieron eso al fútbol mundial.

Dibu Martínez

"El Dibu apareció dos años después de Rusia y se ganó el puesto. Pero el gran desafío, y él lo sabe, es ahora. Si te va bien, quedás en la historia. Yo quiero que la rompa. Es ganador, tiene presencia y muchos dicen que se agranda. pero para mi es una metodología que tiene y que le ha dado muy buenos resultados. Yo lo conocí en las selecciones juveniles a los 14 años. Lo cité, lo tuve una semana, después me fui a trabajar con el Coco Basile. Y ahora veo que es este monstruo y me llena de alegría. Todo mérito de él, porque en una semana ¿qué le pude haber enseñado? Nada.



Qué le diría a los jugadores en la previa de la copa del mundo

“Les diría que se sientan ganadores, que están muy bien y que se propongan el desafío de superarse todos los partidos. Que nunca subestimen a los rivales y que sientan que se les eriza la piel cuando se ponen la camiseta argentina. Eso es lo más importante porque van a quedar en la historia”.