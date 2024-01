Muchaaaaachos

De no creer: en el ascenso de Japón hicieron el mismo gol que el de Di María en la final ante Francia

Es imposible no verlo y no recrear en la cabeza la sucesión de toques entre los jugadores de La Scaloneta que se combinaron para que la pelota le quedara a Fideo para que definiera ante la salida de Lloris. Si no fue un homenaje, debió serlo.