Danistone vuelve al fútbol, jugará en Banfield, y ya genera expectativa. El polémico ex jugador de Boca que se dedicó a la música volverá a los estadios argentinos y para ello ya se entrena -ver video-.

Seguramente el futbolista pueda sumarse a la pretemporada para arrancar a jugar en 2020.

Más allá de su alejamiento del fútbol y de su momento, sin duda, es un jugador muy valioso para un club como el del Sur.

En las redes hubo alegría, felicitaciones y también memes ¡Mirá!

Acabo de ver un video de Daniel Osvaldo entrenando... no se pero me dieron ganas de comerme un asado.. A el también obviamente peeeo FUAAAAAAA YISUSSSSSSSS

#Banfield | Bueno señores, Daniel Osvaldo primer refuerzo de Banfield. ¿Quien lo iba a decir? No me vengan con el cuento de que primero lo van a probar... cuando vean su primer giro con la bocha, cabezazo etc se van a caer de orto. Y más si dsps de él está Junior el ”perro”Arias. pic.twitter.com/VvVzPtQs0q

me fume a @Crespo de DT, mira si no me voy a bancar al DaniStone encima teniendo a Junior Arias de 9, me fume a Servio, a Amato retirado, Aparicio, Eluchans, Andrizzi, Bujan, puedo seguir hasta mañana nombrando burros, Osvaldo si quiere q ni haga la pretemporada q lo banco igual.