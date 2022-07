Corazones blancos y rojos y "+3", eso escribió Miguel Borja y lo acompañó de cuatro fotos suyas del festejo de su primer gol con al camiseta de River. Fue tras la goleada 3-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol en donde el colombiano fue la figura.

Al delantero le bastaron cinco minutos para demostrar toda su jerarquía. Ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo y a los 26 asistió de pecho a Agustín Palavecino para que abra el marcador en un partido que tenía a José Devecchi como responsable de que River no ganara el duelo.

Dos minutos más tarde, Borja ingresó al área para definir pero se frenó, enganchó tres veces y vio mejor ubicado a Lucas Beltrán, quién empujó al gol la gran asistencia y puso 2 a 0 al Millonario.

Y los 31, llegó su gol. El que convirtió luego de que los dirigidos por Somoza sacaran del medio por el gol de Beltrán, que presionó la salida y provocó la pérdida que aprovechó Borja. El colombiano entró al área y definió por debajo del cuerpo de Devecchi.

"Me gusta tirar magia"

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", dijo Borja tras su actuación.

Y cuando le preguntaron por sus asistencias, contestó: "El defensa me cerró bien y vi a Lucas Beltrán que estaba solo. Obviamente hay que pensar en el equipo, mi gran meta. Me gusta tirar un poquito de magia, siempre con el respeto hacia el rival".

Dos asistencias, un gol. Y todo en cinco minutos. Borja se dio su bienvenida a River y al fútbol argentino.