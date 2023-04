Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, estuvo en la boca del lobo: fue a TyC Sports.

El presidente de Boca habló detalladamente del proyecto de ampliación de la Bombonera, explicó cuál es la relación con el Gobierno de la Ciudad: "Estamos poniéndole fecha para llevar el proyecto y que sea aprobada la ampliación, para que la podamos hacer nosotros o el que venga".

En tal sentido, Ameal recordó que, en la previa a las elecciones de 2019, habían dicho que la intención era llevar la capacidad del estadio de "55 mil a 80 mil espectadores" y que por eso presentaron la idea de la Bombonera 360°.

"¿Qué es lo que pasó? -se preguntó y se contestó Ameal- Que Boca no tiene zonificación y por otra parte tiene que comprar las propiedades linderas. Para eso, hablamos con gente del rubro inmobiliario, para una tasación. Nos pusimos a trabajar en la parte financiera y por otra parte en la factibilidad. Llegado a ese punto nos damos cuenta que, si la Municipalidad no nos da la posibilidad de ampliación, no se puede hacer nada. Hicimos reuniones con el Gobierno. Hemos hablado con los distintos bloques para que nos den la factibilidad de la ampliación de la Bombonera".

Y cerró con un palo a Daniel Angelici: “De la Bombonera no nos vamos. No queremos una cancha de tenis en la Bombonera. Creo que hay que respetarla a la Bombonera, reconocida en el mundo por todos. Es un estadio emblemático. Nos falta capacidad. Es lo que estamos tratando de hacer”.