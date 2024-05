Los tres errores de líder que cometió Demichelis con su tibia arenga

La eliminación de River ante Temperley de la Copa Argentina dejó además para la historia la peor arenga de la historia de parte de Demichelis. Sinceramente, en la redacción de Diario Registrado el título nos pareció un montón en principio, pero al leer a este especialista analizar el discurso del DT millonario, está a la altura.

Lisandro Bregant, asesor en Narrativas Públicas, señaló los tres principales errores que cometió el entrenador en el intento de motivar al plantel. En un hilo en su cuenta de X, así lo explicó:

En tanto, en nota con TyC Sports, dijo: “Los quiere llevar como si fuera una arenga de vestuario pero acá tenés que competir con la caldera y trató de abstraerlos que es imposible”. Y consideró por qué fue un error: "Pedís un cambio como expresión de deseo personal en lugar de gestionarlo con tu narrativa. La posición de DT o cuerpo técnico es de motorizar el cambio, no de reclamarlo".

Su hilo de X

"Con una buena comunicación, si tenés un tipo concentrado de élite hay más chances de que la emboque. La comunicación de un líder ayuda a bajar el margen de error".

En segundo punto, remarcó que Demichelis les pidió algo imposible cuando alude a "abstraerse del afuera". Acerca de esto, el analista detalló: "No le pidas algo biológicamente imposible a tu gente (te va a restar credibilidad pública, porque estás pidiendo algo irrealizable)".

Qué debería haber hecho Demichelis

"Ayudalos a transformar lo que significa (meaning) esa energía o esa desventaja en algo a favor o algo desafiante".

Para Bregant, el error más grave es cuando dice "Piensen en ustedes, piensen en todo el sacrificio y el trabajo, nos empataron en la última posesión". Porque activa el imaginario de la frustración por el empate sufrido en la última jugada y no ayuda a sobrellevarlo. "Te revive ese pequeña fricción o trauma. Y algo peor: no te la resignifica. No te la ayuda a tramitar. Como vimos en el punto 1, no te ayuda a la gestión del cambio de la creencia".

Y remató: “Si en 30 segundos de arenga, cometiste tantos errores técnicos de comunicación a grupo, es poco probable que corrijas la nave en lo que te resta”.