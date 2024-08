El duelo entre argentinos en el Abierto de los Estados Unidos tuvo un percance inesperado cuando Tomás Etcheverry sufrió el calor demoledor de Nueva York y no aguantó el vómito cuando se disponía a sacar ante Francisco Cerúndolo.

Lo llamativo es que tras ese inconveniente, Etcheverry venció a Cerúndolo por 6-3, 6-4, 6-4, 6-1 y 6-3 en cuatro horas de partido en el Court 12.

Años antes, en 1996, a Pete Sampras le había sucedido algo similar ante el español Alex Corretja.

“Las condiciones eran terribles. Antes del partido nos dijeron si queríamos usar la regla de los 10 minutos para frenar en el tercer set e ir a tomar aire, pero decidimos continuar. Otra cosa difícil es que Fran juega un huevo a este deporte y tiene una de las mejores derechas del circuito. Fue un partidazo, estaba para cualquiera de los dos. En un momento pensé que se me escapaba cuando entré break abajo, encontré una energía que no la venía teniendo en el cuarto y quinto set, comencé a jugar más agresivo y me puse 4-1″.

“Cuando me descompuse iba 4-1, estaba a dos games, no faltaba tanto. Se podía complicar obviamente porque es tenis y era un solo quiebre. También tomé mucha hidratación, estaba bien hidratado pero por el calor podía pasar”, explicó el jugador de 25 años sobre lo sucedido.