La muerte de Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo que se desplomó en pleno partido entre Nacional y San Pablo puso de alerta al fútbol.

El uruguayo de 27 años falleció como consecuencia del daño neurológico que sufrió tras superar un paro cardíaco. Roberto Peidró, exfutbolista de Independiente y cardiólogo, explicó qué le sucedió a Izquierdo -a quién hace diez años le detectaron una arritmia- y cómo se pueden prevenir estos casos.

Peidró, el mismo que le aconsejó al Kun Agüero no jugar más al fútbol luego de que se le descubriera una arritmia en 2021 cuando estaba en Barcelona, reveló: "En el video se puede ver cómo se va de costado. Eso es porque no le está llegando sangre al cerebro, por ende no puede controlar los músculos. No tiene posibilidad de sostener su postura, porque el músculo no puede contraerse. Ahí se cae. Fue algo muy típico de una muerte súbita".

En diálogo con TyC Sports, el cardiólogo precisó: "A Izquierdo, en el hospital, se le hizo una desfibrilación, es decir que se le colocó un aparato que le dio un choque eléctrico y le cortó una arritmia. Las arritmias son, en el 90% de los casos, las causas de las muertes súbitas en el deporte. Si el choque eléctrico se da más tarde de lo necesario, el cerebro no responde porque no recibió oxígeno. Por cada minuto que se pierde, es un 10% menos de posibilidades de vivir. Puede funcionar el corazón, pero ya el cerebro no recibió oxígeno".

¿Era evitable?

Peidró consideró que no se sabe "si era evitable"; al tiempo que puntualizó cómo es la prevención primaria en un deportista que no sufre de ninguna patología: "Se somete a diferentes estudios cardiológicos para poder detectar alguna enfermedad que pueda empeorarse o llevar a una arritmia grave".

Y que si se detecta previamente una afección, "eso puede llevar a un tratamiento" y continuar realizando actividad. En cambio, que "si es algo grave, se puede optar por dejar el deporte, como ha ocurrido muchas veces". Luego aclaró: "Pero hay casos que, a pesar de los estudios, no aparece esa enfermedad".

Y admitió: “En definitiva, es un fracaso de la medicina. Estamos fracasando en poder detectar por qué le pasa esto a los chicos”.

Las arritmias y el fútbol

El Secretario de Deportes de Uruguay, Sebastián Bauzá, contó que cuando el futbolista tenía 17 años fue sometido a estudios en las inferiores del club Cerro y se le detectó una arritmia cardíaca.

"Hay distintos tipos de arritmias. Algunas tienen sus tratamientos y podés volver a jugar. Pueden solucionarse. Hay otras que pueden ser generadas por alteraciones genéticas de la estructura del corazón", explicó Peidró.