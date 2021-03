Eugenia Mastri on Twitter

Este martes, Facundo Campazzo cumple 30 años y como regalo, recibió un hermoso gesto del club Municipal de Córdoba, donde se formó como persona y jugador allá en Alta Córdoba: el gimnasio lleva su nombre.

La iniciativa fue idea de la Subsecretaría de Deportes provincial, y en ocasión del acto en el que se declaró el estadio con su nombre, él estuvo de manera virtual desde Estados Unidos. Ese día dijo: “El club te saca de la calle, fue mi refugio. Así lo sentí. Pasé cosas muy lindas ahí, y lo que me llevo son los valores que me dieron en ese lugar y que me hacen la persona que soy”.

De la conmemoración que se llevó a cabo este lunes por la tarde en la sede del club, participaron la madre del basquetbolista, Mary Avendaño, otros familiares, el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, y algunos de sus ídolos y formadores.

Y Facu agradeció

"Es muy significativo para mí que el estadio del Muni pase a llevar mi nombre. En esa cancha viví momentos increíbles y conocí grandes amigos. Me divertí, aprendí y crecí. Ojalá pueda volver pronto. ¡Gracias a todos los que llevaron adelante la iniciativa!", escribió Facu en sus redes.

Campazzo vivió prácticamente en su club hasta los 13 años, luego pasó a Unión Eléctrica, con quién al año siguiente viajó a un torneo para sub 18 a Mar del Plata, donde pese a dar ventajas por su edad, Peñarol lo reclutó.

La historia es conocida: Facundo debutó en la Liga Nacional en 2008 y la rompió en 'Peña' hasta 2014, tanto que Oveja Hernández -que lo había echo debutar en el equipo marplatense- lo llevó con la Selección a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En 2015 Campazzo fue comprado por Real Madrid, que tras una temporada lo cedió a Murcia. Ya otra vez en la capital y con Luka Doncic de ladero, lo ganó prácticamente todo. Por eso juega en la NBA, esta noche desde las 20 lo hará ante Orlando Magic. Feliz cumpleaños crack.