El Kun Agüero cruzó fuerte en redes al Canelo Alvarez por amenazar a Messi

Canelo Álvarez explotó contra Messi tras el triunfo de Argentina sobre México porque según él, Leo pateó la remera de su país que había intercambiado con un jugador. El boxeador seguramente vio la nota de este portal en la que se muestra el festejo íntimo de nuestros jugadores en el vestuario y usó las redes para lanzar amenazas sobre Messi

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, "Que le pida a Dios que no me lo encuentre”. “Así como respeto Argentina tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo”, fueron algunos de los tuits que escribió el Canelo.

Y Sergo Kun Agüero le contestó al boxeador mexicano: “Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace (Messi) el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

¿Habrá entendido Álvarez?