El lunes fue un día agitado en Lanús, hubo manifestación de hinchas autoconvocados en la puerta del estadio Néstor Díaz Pérez, reuniones en el playón con dirigentes y mucha agitación en las redes. Pero nada supera este video del jefe de la barra granate, Diego Fanfi Goncebate.

El prontuariado, con libertad condicional desde agosto tras ser responsable del asesinato de un hombre, habló sereno y con calma a la cámara y dejó un demoledor panorama de la crisis futbolística del club en la que responsabilizó nada más y nada menos que a los dos ídolos y referentes del plantel: Lautaro Acosta y José Sand.

El mensaje

“Estaba viendo los instagram en vivo de cómo están manifestándose en el club, con las discuciones, las peleas y cómo piden la renuncias de los directivos. Es lamentable, estamos pasando un mal momento. Pero alguien debe contarle al socio que hay cosas que pasan en el club, nadie las sabe y las voy a decir”

“Se fueron cinco técnicos con estos jugadores, es una realidad. El plantel está recontra dividido. Lautaro Acosta quiere que dirija su hermano al club. Y si su hermano no dirige, se ofende y tira para atrás. Él tiene a su bandita y no le importa el club ni el escudo. Solo le importa cobrar al dólar blue”. “El ‘Pepe’ Sand tendrá muchos goles, pero también tiene su bandita. Él quiere dirigir al club y también, con su grupo tira para su lado. Hay otro grupo además, que comanda Lema y los más nuevos tirando para donde le conviene. Y el grupo de los más pibes, que parece que se olvidaron que salieron de ahi. Se olvidaron del amor a la camiseta. Los directivos tienen su culpa, pero en el plantel cada grupo tira al bombo. Me hago cargo de lo que digo”.