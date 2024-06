El mediocampista ofensivo del Atlanta United de la Major League Soccer le dio el triunfo al equipo visitante contra el DC United cuando el partido se moría en un cero a cero anodino.

Pero no fue un gol común, sino para el recuerdo, con un slalom maradoniano que empezó por la izquierda y se fue cerrando en diagonal, dejando rivales en el camino para terminar con un derechazo contra el palo, a los 79 minutos del encuentro.

En el festejo Almada hizo el gesto del Topo Gigio como Riquelme en el Superclásico en 2001

“Siempre hablo con Román. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante”, le contó el ex Vélez a TyC Sports.