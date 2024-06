Que Thiago Almada juegue con la camiseta de Boca xería un bomazo y Román lo sabe, por eso preguntó a Atlanta United cuál es el precio del campeón del mundo.

Hace unos días, el futbolista confesó que recibió un llamado de Román: "Siempre hablo con él. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante. Yo estoy bien acá, el club me trató bien desde que llegué y veré lo que pasa en estos meses".

Desde los Estados Unidos, según medois, Almada desea emigrar a Europa. Y en Boca varios periodistas informaron que su representante no lo ha logrado. Pasar por Boca no sería una mala opción para una reventa y para un despegue de Thiago a futuro.

¿Y el dinero? Tal publicó el sitio especializado Transfermarkt, el ex Vélez está valuado en 27 millones de euros, pero Atlanta United lo cotizó en 16 y está dispuesto a vender la mitad de su ficha. Es decir, el Xeneize debería desembolsar 8 millones de euros, y acaba de vender a Valentín Barco y Alan Varela por más de 10.

Hay un detalle y es el salario del jugador: 2.232.000 de dólares al año, contando premios y bonus.

¿Almada a Boca? Este miércoles, el Xeneize se mide desde las 21 horas ante Almirante Brown por la Copa Argentina.