Por la sexta fecha de la Primera Nacional, Atlanta empató 1-1 con Gimnasia y Tiro de Salta en Villa Crespo. Pero hubo una acción que generó primero dudas, y después polémica que aún no se zanjó pese a las disculpas públicas del árbitro Juan Pablo Loustau.

La jugada sucedió a los 23 minutos del segundo tiempo, el partido no tenía goles y Lucas Ríos metió un zurdazo al arco que primero picó en el área y luego… en el parante que sostiene travesaño y vertical del arco. Ni el árbitro ni el asistente cobraron gol.

“Pegó en el travesaño. ¿Fue gol o no? El juez de línea no se movió. Acá se abrazaron todos, pero no”, gritó el relator de TyC en medio de algunas protestas. Hubo reclamos y el árbitro Juan Pablo Loustau expulsó al entrenador de Atlanta, Mario Sciacqua, por la desmedida protesta.

El partido terminó 1 a 1 por los goles de Walter Rueda para el Bohemio a los 78, y Maximiliano Ibáñez para los salteños a los 92.

Al final del partido, entró en juego la TV. Primero le mostró las imágenes al árbitro Loustau, que reconoció: “La sensación es horrible porque vimos la jugada y vimos que fue gol. En el campo de juego realmente se hace muy difícil. La pelota entra por aire y después pica afuera, claramente afuera. Es una jugada difícil tanto para el asistente como para mí”.

El árbitro reconoció su error

“Si bien me voy triste por la jugada, me cuesta reprochármela porque son jugadas que se resuelven en Europa con el reloj que te dice gol o no gol; y en Primera División muchas veces las resuelve el VAR y acá a nosotros realmente se nos hace muy difícil verlas”, completó el juez.

En tanto, al defensor de Atlanta Dylan Gissi también le mostraron la jugada en una tablet y esto dijo: “Pegó en el triangulito de atrás, con VAR hubiese sido gol. Se entiende el error del árbitro y que no lo hace a propósito. Es una lástima”.

Entre los jugadores salteños, el ex Independiente Walter Busse también admitió que la pelota ingresó al ver las imágenes detenidamente: “Fue tan rápida que pega en el ángulo y sale, nunca la vi. Pero ahora sí me parece gol”.

Y en las redes hablan de “robo” y de un gol clarísimo que no parece tal, y menos sin la cámara lenta ¿O sí?