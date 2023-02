Enzo Fernández ya está en Inglaterra, fue presentado por Chelsea en redes y su nuevo entrenador, Graham Potter, habló de él. "He hablado hoy. Mi español no es el mejor y su inglés no es excelente, necesitábamos apoyarnos en el traductor. Es un joven impresionante y estoy muy emocionado de trabajar con él", dijo este jueves en rueda de prensaPotter cuando le preguntaron por el campeón del mundo. .

Este viernes, el equipo inglés juega ante Fulham como locales -17 horas de nuestro país- por la fecha 22 de la Premier League. Enzo viene con ritmo futbolístico de Benfica y la prensa británica especula que podría ser de la partida.



Difícil con solo un entrenamiento. El siguiente partido de los 'Blues' será el sábado 11 recién ante West Ham, también por la Premier. ¿Será allí el estreno de una de las joyas de nuestro fútbol?