River venció 2-1 a Rosario Central en el Monumental con un doble de Miguel Borja, se ubicó en el tercer lugar de la Zona A y llega a la última fecha con grandes chances de clasificar a los cuartos de Final de la Copa de la Liga

No fueron fáciles las cosas para el equipo de Martín Demichelis, cuestionado por los hinchas y esta vez silbado, ya que Lautaro Giaccone abrió la cuenta para los rosarinos con un golazo.

Tras un primer tiempo desdibujado y el inicio del segundo con más ganas que fútbol, los cambios del DT -sobre todo los ingresos de Nacho Fernández y Esequiel Barco- River mejoró y encontró los caminos para dar vuelta la historia.

Miguel Borja con dos goles en 20 minutos, ratificó su gran momento en el club y como goleador del fútbol argentino con 12 gritos en 13 partidos.

El abrazo con el DT

Borja reconoce que su presente se debe a "la confianza del entrenador". Sobre por qué corrió a abrazarlo, el Colibri explicó: “Me decía no te vayas a salir del área, quedate, alargalo que se van a generar los espacios. Y eso fue lo que traté de hacer, muchas veces no toco la pelota pero me gustaría salir, tocarla, pero son decisiones del entrenador que tengo que respetar. Hoy se vio el resultado de lo que él me dijo y bueno, gloria a Dios que pudimos anotar”.