El chileno Pinilla, ardido por el balón de Oro a Messi y el premio a Dibu Martínez

“Si ganas el Balón de Oro jugando en la MLS quiere decir que estamos todos locos. Es eso o que la MLS se transformó en una potencia mundial en lo deportivo", dijo Mauricio Pinilla en la tv de su país al opinar sobre la consagración de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro.

El exdelantero de 39 años, que actualmente trabaja como comentarista televisivo, explicó: "Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después solo se va contar una sola competición. En el global no me parece que Messi haya sido el mejor".

Y más, sobre la distinción a Emiliano Martínez, se exaltó: "Yo ya no creo en estos premios. Lo de Dibu Martínez roza lo ridículo". Pero muchos fundamentos no dio.

Pinlla surgió de Universidad de Chile, jugó en Verona, Cagliari y Genoa de Italia, Celta de Vega, Sporting Lisboa, el fútbol de Escocia, y Vasco da Gama -entre otros clubes- y fue bicampeón de las Copas América 2015 y 2016 con su Selección, finales inolvidables en las que venció a Argentina por penales.