Romano Floriani Mussolini le dio el triunfo a Societa Sportiva Juve Stabia por 1 a 0 sobre Cesena en un partido de la Serie B de Italia.

El joven de 21 años es bisnieto del dictador Benito Mussolini. Tras anotar se llevó el dedo a la boca en señal de silencio, pero cuando la voz del estadio nombró su nombre de pila -costumbre en Europa- el público respondió coreando el apellido Mussolini y realizando el saludo fascista.

¿Cómo es?

El saludo romano consiste en extender el brazo derecho de forma recta, con la palma de la mano hacia abajo. Fue el gesto que identificó al Fascismo, creado por Benito Mussolini en 1922 y que gobernó Italia con violencia y racismo hasta la década del 40.

“Mi bisabuelo Benito fue una figura muy importante para Italia, pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Siempre habrá algunos prejuicios, pero mi trabajo no tiene nada que ver y no me pesa“, dijo una vez el pibe cuando le preguntaron por el prontuario de su abuelo.

Romano es hijo de Mauro Floriani y de la expolítica, modelo y actriz Alessandra Mussolini. Se formó en Roma hasta los 13 años hasta que se pasó a Lazio. Hace 18 partidos juega en Juve Stabia.