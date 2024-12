Este hincha de Talleres se hizo viral en las redes sociales por haberse tatuado la Copa de la Liga Profesional, antes de que finalice el campeonato.

Como sabemos, Talleres llegaba a la última fecha con chances al igual que Vélez y Huracán, pero el conjunto cordobés cayó por 3 a 1 ante Newell's y perdió esa posibilidad.

El hombre que no quiso dar la cara como si no pudieran reconocerlo por escracho que tiene en el brazo, llevará por toda la vida tatuada la copa que su equipo no ganó.