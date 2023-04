“La verdad es que no tuve muy buena relación con Tevez. No me sentí importante en ningún momento. Y así se lo dije: que ni siquiera me sentía parte del equipo”, reveló Jorge Broun al hablar de Carlos Tevez y su flojo paso como entrenador de Rosario Central.

En declaraciones al programa Sello de fútbol, el arquero del 'Canalla' admitió: "Cuando me vino a buscar junto al Rifle Castellano para preguntarme que me pasaba y después de escucharme ahí sí me dijo un montón de cosas, que yo era muy importante por todo lo que significaba para el club y para el grupo. Aunque nunca lo sentí de esa manera”.

"Nunca tuve su apoyo cuando fue DT de Central", dijo 'Fatura. Y lo fulminó al contar que “el primer partido que me toca atajar con él fue en cancha de Argentinos Juniors. Yo volvía de una larga lesión y me entero ese mismo día que voy a ser titular, pero en ningún momento se acercó a hablar conmigo ni nada por el estilo".

"En la charla previa al partido, minutos antes de entrar, él me dice ‘tenés la responsabilidad de jugar y hacerlo como antes de la lesión’. En ningún momento me felicitó por como venía atajando en las prácticas ni me ratificó que yo me había ganado la titularidad. Son detalles que van sumando”, concluyó.