El abogado de Boca contó cuál fue la nueva maniobra de la oposición para que no se vote el domingo

La oposición en Boca sigue saliéndose con la suya: no hay elecciones en Boca. Y tras la conciliación fallida de este jueves entre oficialismo y oposición, menos. Es que según el abogado del club Walter Krieger, que participó del cónclave judicial con el secretario general Ricardo Rosica y el integrante de la Comisión Electoral Sebastián Rodríguez, la oposición sigue poniendo trabas.

"Dicen que quieren votar pero no hubo intenciones de un verdadero acuerdo", dijo Krieger en el canal oficial de Boca. Y que "nadie nos pudo explicar una irregularidad muy severa".

Dos definiciones que desenmascaran la decisión de la juez Abrevaya

"El reglamento ratifica la facultad de la comisión directiva de designar socios activos. Estas reglas de juego que puso la conducción anterior que nosotros respetamos habilita que no hay ninguna irregularidad respecto de estos socios. No podemos permitir que ningún socio pueda quedarse sin votar", explicó Krieger.

Y Ricardo Rosica, secretario general: "Todo lo que hicimos es correcto. Hemos hecho lo que hace cualquier dirigencia durante su mandato. Hemos pasado socios adherentes a activos, como corresponde. No violamos ningún artículo del estatuto, no violamos el artículo de socios adherentes. Sin embargo, el candidato a presidente y vice de la lista opositora dicen 13 mil, 13 mil, 13 mil... Truchos, ilegales. Le ponen cualquier tipo de adjetivos. Hoy querían negociar por 3600. Ya no eran más los 13 mil. Ya eran 3600. Dentro de un rato van a ser cuatro o cinco. Nosotros no vamos a permitir que ni un solo socio sea excluido del padrón electoral. Ellos estaban informados que en el club había altas de socios. Esperaron esto para que nosotros no podamos disfrutar el domingo"

Y concluyó: "Lamentablemente no vamos a poder votar el domingo. Estamos tristes por eso. Vamos a trabajar incansablemente para defender a cada uno de los socios y que puedan ejercer sus derechos".

"Buena voluntad o decisión de la jueza"

“Pretendieron imponer que había un padrón fraudulento”, aseguró Sebastián Rodríguez, integrante de la Comisión Electoral. “Estamos esperando que desde la parte que pidió la suspensión de las elecciones por ahí tienen una muestra de buena voluntad y muestran el deseo de votar. Los exhortamos a que pongan lo que tienen de lado para que se pueda votar", dijo.

Y aclaró: "Si bien desde el punto de vista judicial la jueza suspendió las elecciones y supeditó esta situación a un acuerdo de las partes, también la jueza tiene la posibilidad de levantar esta medida cautelar y dejarla sin efecto”.