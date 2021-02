SEBA DRIUSSI CUENTA PORQUE NO FUE A RIVER

Sebastián Driussi siempre que puede demuestra su amor por River y trató de volver al club de sus amores en este mercado pero no pudo lograrlo.

En un streaming de Twich contó en detalle qué ocurrió y le echó la culpa a Pepe, el jugador del Cruzeiro, que descartó la oferta del Zenit para terminar cerrando con el Porto con lo cual el equipo ruso se quedó sin reemplazo para su salida.

En broma el 'Gordo' le apuntó a Pepe: "Me arruinaste la vida, ya te vamos a encontrar". Y cerró: "Todo pasa por algo. Si no es en junio, será el año que viene. No sé, pero pronto estaremos juntos de nuevo".