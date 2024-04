Conferencia de prensa posterior al gran triunfo de River 3-1 ante Instituto con tres goles de Facundo Colidio que le valió al equipo la cima de la Zona A. Pregunta para Martín Demichelis: ¿qué les dijiste a los jugadores en el entretiempo?. Respuesta sorprendente del DT: "Lo que les dije a los jugadores va a quedar ahí... La última vez me hiciste una pregunta bastante malintencionada, así que no te voy a contestar. Va a quedar ahí, entre nosotros".

¿Qué pasó la última vez? Ese mismo periodista le había preguntado al DT millonario tras la derrota ante Huracán en el Palacio, si creía que "la idea les llegaba a los jugadores". Y Martín lo frenó.

Pero no quedó la cosa, Demichelis siguió y fulminó al periodista: "A veces hay un poquito de mala intención. Me querés dejar en evidencia, yo no te quiero dejar en evidencia a vos. Si yo te pregunto algunas cosas, no las vas a saber responder y vas a quedar mal adelante de tus compañeros. Lo que les dije queda ahí, el vestuario".

Tranquilo Micho.