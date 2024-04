Luego del 0 a 0 en la ida en el Estadio Universitario de México, River se quedó con la Libertadores del 2015 al ganarle a Tigres 3 a 0 en el Monumental.

El arquero del equipo mexicano era Nahuel Guzmán, quien viralizó en las redes sociales un cuento que tituló “La otra historia” donde contaba un final distinto de aquella Libertadores, tomando como punto de partida una jugada en la que Alario le hizo una fuerte falta a Guido Pizarro.

De allí en más todo se encadena en forma catastrófica para el equipo de Núñez, pierde la final, cae en el ostracismo Marcelo Gallardo, y la debacle termina en el resultado del Mundial de Qatar 2022.

El relato completo

“Esto podría haber cambiado la historia. Empecé a mandar mensajes para todos lados para buscar aportes y tiene que ver un poco con un efecto mariposa.

Yo le puse un título al cuento y se llama ‘La otra historia’. La tapa del libro sería la foto de la patada de Alario a Guido Pizarro, a los 8 minutos. Después, Alario me pisa a mí en el córner y es el que hace el gol. Entonces pensaba este cuento que es 'La otra historia' desde nuestra mirada. Lo podríamos contar vos, yo, Guido.

Para no hacerlo tan largo, Alario es el que hace el gol. Si él hubiese sido expulsado, empieza una historia nueva y me imagino a Tigres campeón de la Copa Libertadores. Me imagino a Tigres siendo una referencia nacional y mundial, habiendo ganado en el Monumental. Me imagino lo que hubiese pasado después, con un River siendo todo lo contrario a lo que fue a partir de ese momento.

Porque River venía de ganar la Sudamericana, gana la Libertadores y empieza el proceso Gallardo, que es uno de los más ganadores en la historia de River. Un proceso de éxitos continuos y pensaba... ‘Alario expulsado, River pierde la final, Gallardo echado de River, se tiene que ir a trabajar a un minimarket, River no tiene la repercusión a nivel nacional, los jugadores no se quieren ir a probar a River, la cantera de River no recibe chicos porque nadie quiere ir a un equipo que perdió una final de Copa Libertadores por primera vez en la historia contra un equipo mexicano’.

Entonces, ¿qué pasa? No aparecen los Enzo Fernández, los Julián Álvarez y no aparecen los Gonzalo Montiel. Metiéndome en esta otra historia digo ‘bueno, tuvimos que sacrificar esa Copa Libertadores para que River saque un Montiel y ese Montiel nos permita festejar un campeonato del mundo’.