Defensa y Justicia le ganó a San Lorenzo 1-0 con gol de Santiago Solari y se clasificó a la final de la Copa Argentina -por primera vez en su historia- y jugará ante Estudiantes de La Plata -que eliminó a Boca- por el título.

Después del partido, Lucas Pratto habló con TyC Sports y le preguntaron por su frustrada llegada al Cuervo. El Oso, con su sinceridad, contestó: "A mí de San Lorenzo me llamó el Gallego y hablé también con el profe. La verdad es que sentía que solo ellos querían contar conmigo. Con la historia que tengo en Vélez y River, para dar un paso hacia ese club la decisión tenía que ser unánime y no sentí eso cuando me llamaron".

Y habló maravillas de Defensa y Justicia.

