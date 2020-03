Desafortunadamente, los casos de coronavirus en Brasil pasaron de 1.891 a 2.201, mientras que 12 personas perdieron la vida, siendo la cifra más alta en un día hasta ahora y llevando el número de muertos a un total de 46.

Pero más desafortunadas fueron las declaraciones de Jair Bolsonaro, presidente del país vecino: habló una vez más de "histeria" motivada por los medios, aseguró que sólo se trata "de una gripecita" y volvió a pedir que los brasileños vuelvan a hacer vida normal. Un irresponsable e insensible, sin dudas.

Quien no soportó sus dichos y lo cruzó publicamente fue Dani Alves. El futbolista y capitán del San Pablo -uno de los clubes más populares de Brasil- posteó en su cuenta de Instagram con un comentario directo para Bolsonaro.

"Señor Presidente, respeto mucho su presidencia, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia y usted, como la persona más importante del país, también debería apreciar el bien de nuestro país y de nuestro pueblo", comenzó con su escrito el legendario defensor de 36 años.

"Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra gente, no debemos ignorar esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con las personas o viviendo con miedo de ellas. ¡Que Dios bendiga a Brasil y al mundo!", cerró el lateral.