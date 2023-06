"El sweater rojo es algo que me acompañó durante todo este tiempo y me sigue acompañando. Porque, por ejemplo, fui al Mundial y estaba en mis hombros, y ahora cuando fue River-Boca lo tenía atado. Si no me lo pongo contra Fluminense, los hinchas me matan, cuando voy a la cancha es lo primero que me preguntan", avisó Rodolfo D'Onofrio de cara al duelo clave ante los brasileños, el próximo miércoles en el Monumental por el Grupo D de la Copa Libertadores.

En diálogo con Radio La Red, el ex-presidente habló también de la polémica por el busto de la estatua de Gallardo: "Estuve en el acto y a la estatua no la había visto, no tenía la menor idea. Estaba de espaldas a la presentación y todo lo que fue. Es más, cuando nos sacamos la foto con la estatua detrás ni la miré. Me fui y al salir una persona me pregunta por eso. Yo no sabía, entonces me cuenta, me muestra la foto y le dije 'qué barbaridad'. No estoy de acuerdo para nada".

Y concluyó: "No hablé con los dirigentes de River pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera, con que tiempo lo hacen pero creo que esto debe tener una modificación porque no hace a lo que es River".