El capitán de Boca es noticia por romper la cuarentena para querer realizar una actividad no esencial como lo es ¡jugar al golf!

En plena pandemia, Tevez quiso ir a jugar junto a un allegado a Tandil, lugar que ingresó en la fase 5 del Aislamiento social preventivo y obligatorio, pero lo rebotaron por no ser residente del lugar.

"Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar. Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. Él fue muy amable y lo entendió", explicó Walter Villarruel, director del Control Vehicular en Radio Voz FM 106.9.

Lo cierto es que Carlos Tevez transitó 120 kilómetros por la ruta para llegar a destino. "Él tenía un permiso de circulación de los que se solicitan en la aplicación CuidAR, Tengo entendido que venía de un campo cerca de Maipú, no estaba en Buenos Aires", agregó Villarruel.