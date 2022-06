Carlos Tevez en los próximos días iniciará su carrera como entrenador en Rosario Central tras la salida de Leandro Somoza del club.

En ese marco, Caruso Lombardi habló de las condiciones del ídolo de Boca para asumir ese puesto. “No sé si puede ser técnico Carlos (Tévez), salvo que haya hecho un curso acelerado", lanzó Lombardi.

"Con dos años, Reserva. Tevez, con año y medio de curso, no puede dirigir Central. En AFA van a inventar que hizo un curso online”, agregó en una entrevista que dio en Fútbol 910, por radio La Red.

“No es nada personal, pero hay cosas que son lógicas en la vida. Vos no podés basurear a la gente que se dedica a tal cosa. No podés tener a una persona estudiando tres años para hacer el curso de entrenador para primera división y que él dirija cuando no terminó el curso. Que no nos tomen de tarados”, dijo, además, en el programa TN Deportivo.