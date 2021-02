¿Riquelme no quería que Boca gane la Copa Libertadores para que Carlos Tévez no salga Campeón?

Que entre Riquelme y Tévez no hay química no hay dudas. La errática tarea del Consejo de Fútbol no ayudó tampoco a zanjar las diferencias.

Pero Marcelo Bonelli fue más allá y deslizó que al vicepresidente de Boca no le cayó mal la derrota ante el Santos porque Tévez está alineado políticamente con Angelici y lo ven como un rival para las próximas elecciones.