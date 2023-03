El futuro de Lionel Messi es una incógnita y esta declaración del vice de Barcelona aporta a la causa: las ganas culés, la sensación de indiferencia del PSG para con Leo, el haber quedado afuera de la Champions League en octavos de final, el contrato de Messi que termina en junio.

“Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”, dijo Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barcelona, durante la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’ desde La Masía, la casa de las inferiores del club.

Pero hubo más: “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras. Creo que las historias en la vida deben acabar bien y por eso tenemos contactos con Messi, por supuesto”,

Y más: “Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”.

Hoy le preguntaron a Xavi por Leo

El entrenador contestó con claridad cuando le preguntaron en conferencia previa al duelo de este sábado versus Elche por los dichos de Yuste sobre Messi.



¿Y el Fair Play Financiero?

Yuste admitió que no es idea del club catalán iniciar un conflicto con su par francés. Sí admitió que Barcelona iniciará conversaciones con Javier Tebas, presidente de La Liga Española de Fútbol, para que su regreso no genere inconvenientes con el Fair Play Financiero.

Al respecto, el vice explicó: “Quedan dos meses en que podemos trabajar con Tebas y presentarle el plan de viabilidad, de tesorería, de ingresos. Si se da el caso, porque Leo es jugador del PSG y si se dan todas los condiciones, como que Leo se aviniese a volver”.

Y concluyó: “Las conversaciones ya las saben. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos. Pero ahora me es difícil hablar de Leo porque no quiero que el PSG interprete mal mis palabras”.