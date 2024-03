El lunes al mediodía, Ricardo Bochini protagonizó un accidente de tránsito al impactar con su auto a un camión la Ruta Nº21, a la altura de Ciudad Evita. Basta con ver las fotos de cómo quedó su vehículo para asustarse. Aunque el video del Bocha hablando con agentes policiales al lado de su auto, tranquiliza.

Él mismo contó cómo fueron los hechos en nota con Pablo Giralt en TNT Sports. “Estoy bien, no hubo nada importante, la saqué barata la verdad”.

Y en un video, se grabó diciendo: "Vine al Hospital y me hice todos los estudios, hubo algunos golpes menores. El auto quedó todo destruido, pero gracias a Dios no me pasó nada y estoy bien para seguir mi vida normal. Les quiero agradecer por llamarme y preocuparse”.