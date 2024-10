Uruguay mostró un pésimo nivel y cayó por 1-0 contra Perú por el gol de Miguel Araujo en el duelo válido por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Se trato del primer encuentro de la Celeste después de la polémica desatada por las durísimas acusaciones de Luis Suárez contra el entrenador Marcelo Bielsa.

Finalizado el cruce ante los peruanos, Bielsa tomó contacto con la prensa y fue consultado sobre las declaraciones de Luis Suárez.

"Influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos. Ni creo que haya tenido efecto, que haya sido una semana con mucha efervescencia", aseguró el entrenador.

"Yo no ignoro todo lo que pasó. Sé que mi autoridad queda, de algún modo, afectada. Pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad. Y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que desde que empecé a trabajar aquí", señaló.

Y agregó: "No alteró para nada la convicción con que se preparó el partido, el profesionalismo y el funcionamiento del grupo y del cuerpo técnico fue igual que siempre".