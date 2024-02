El año para Marcelo Gallardo empezó con el rumor de que podrían echarlo del equipo por su distanciamiento y sanciones a Karim Benzema. Pero el Muñeco sigue en Al Ittihad, que el jueves venció 2-1 a Navbahor Namangan y pasó a los cuartos de final de la Champions League de la Asia.

El partido comenzó con un gol en contra de la estrella francesa y las redes lo hicieron tendencia sobre un complot para que el equipo pierda y así Gallardo no siga al frente del team árabe.

El gol en contra de Benzema que despertó suspicacias

Tras la clasificación, Benzema habló en conferencia y no dejó dudas: “No tengo ningún problema con el entrenador y todo lo que se ha escrito es mentira”. Y agregó: “Todo lo que diga que me quiero ir a Europa en invierno es mentira”. Dijo eso porque el periodista saudí Alaa Saeed, aseguró en distintos medios que el ex Real Madrid pretende volver a Europa y tiene ofertas de Chelsea y Olympique de Lyon:

Benzema concluyó: “Estoy feliz en Al Ittihad”.