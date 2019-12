Esta tarde, en diálogo con 'Libero', de 'TyC Sports', Gabriel Batistuta dio su opinión de las próximas elecciones en Boca -donde apoya la candidatura de José Beraldi- y el particular caso de Riquelme.

"La política no me interesa. Me da mucha lástima lo que está pasando. Riquelme, que es un ídolo total de Boca, en algunas jugadas queda un poco embarrado culpa de esta decisión de involucrarse de lleno. La verdad que me choca y me sorprende", analizó uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol argentino.

"Pero por otro lado aprecio que ponga en duda su idolatría. Porque entrando en este terreno desconocido está arriesgando todo eso que es hoy. Hay que tener ganas de hacerlo. Desde ese punto de vista lo admiro", completó su opinión el exgoleador 'xeneize'.