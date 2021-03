Basualdo, campeón local, de la Copa Libertadores y de la Intercontinental durante el ciclo de Carlos Bianchi, le apuntó al entreandor de River tras el empate 1 a 1 del domingo: "Gallardo es un buen técnico pero está muy inflado. Cuando pierde debe asumir los errores y no buscar culpables.

“Hay que reconocer los méritos y está bien. Pero basta, el fútbol no pasa por River. Nadie tiene la verdad, los resultados mandan”, se quejó en una entrevista con Club 947..

Y completó su análisis así: "Hacer eso no lo va a bajar del lugar donde está. Él no puede decir como tienen que jugar los contrarios y lo tiene que respetar”.



¿Gallardo dijo cómo tenía que jugar Boca? No, el Muñeco dijo esto: "Lo pensé con Cardona adentro y pensé que si no estaba iba a poner un atacante más o un volante. No pensé en la línea de cinco defensores".



Y sobre el rendimiento del equipo de Russo, dijo el 'Pepe': “Me gustó mucho Boca y ojalá se pueda mantener. Espero que encuentre regularidad y lo sostenga en el tiempo. A los chicos además de lugar hay que darles continuidad”.