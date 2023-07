Arturo Vidal, de 36 años, fustigó a Jorge Sampaoli tras su salida de Flamengo donde no jugaba como titular desde procesos anteriores incluso. El mediocampista chileno, hizo estas fuertes declaraciones luego de debutar con la camiseta de Athletico Paranaense en la victoria 2-0 ante Bahía por el torneo Brasileirao.

"Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado. Solamente que me tocó un entrenador que es un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores", dijo Vidal.

Y las redes lo ayudan con el ejercicio de la memoria: