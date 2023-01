En nota con ESPN, Sergio Agüero no tuvo piedad con Sebastián "Pollo" Vignolo. "A vos te gusta porque es color amarillo, Pollo", lanzó el Kun, en referencia a los colores de Barcelona de Guayaquil, donde Sergio participará de la Noche Amarilla, en la que el club ecuatoriano presenta a sus figuras de la temporada.

"Sí, me gusta el amarillo... y el negro de Peñarol me encanta", contestó Vignolo entre risas. Agüero continuó, le dijo que el rojo no le quedaba tan bien. y lo gastó tanto hasta que dejó en evidencia que Vignolo es hincha de Boca.