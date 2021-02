Germán Sasso on Twitter

La denuncia la presentó el medio local La Brujula 24, quien avanzó con fuerza sobre el entrenador al recabar información de adentro del plantel que cuando la dirigencia ratificó a Abaurre, supuestamente se habría plantado y marcado: “Este es un violín, que no siga porque lo denunciamos”.

El entrenador de 48 años había llegado al club del sur de la provincia de Buenos Aires en febrero del 2020 y la mala relación con el plantel se mantuvo desde el comienzo de su gestión.

Abaurre dejo un mensaje de despedida: “Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá. Me voy de la mejor manera del club porque me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que cesar el cargo y dejarlo por esas cuestiones, pero uno siempre va a tener la esperanza de poder volver algún día, porque quedó un desafío, y ojalá lo pueda volver a cumplir”.

Pero Abaurre no se fue sino que lo echaron, incluso un alto dirigente de Olimpo declaró al mismo medio: “Yo no podría confirmar nada, pero hubo situaciones poco claras entre el entrenador y al menos un jugador”.