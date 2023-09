A Copetti un hincha de Boca lo insultó y el ex Racing siguió la pelea por Twitter

Enzo Copetti se encuentra lejos del país y del fútbol argentino pero aún hay personas que recuerdan lo ocurrido en la infartante definición que tuvo el torneo de la Copa de la Liga Profesional 2022 y la derrota de Racing ante River en el Cilindro que le dejó el campeonato servido a Boca.

Y eso mismo lo corrobora lo ocurrido en un partido de la Major League Soccer de los Estados Unidos y su posterior reacción en su cuenta de Twitter.

En las útimas horas se viralizó un video que lo muestra a Copetti, mientras calentaba junto a los suplentes a un costado del campo de juego del Geodis Park, el N°9, y una voz que se escucha desde la tribuna: “Che, Copetti, la van a ver por la tele las semifinales de la Copa”, en clara referencia al duelo de los Xeneizes y La Academia.

Copetti, de 27 años publicó dos fotos en su cuenta de Twitter y las acompañó con el texto: "Never give up" (No rendirse nunca).

Obviamente, hubo respuestas a su mensaje y una cuenta partidaria de Boca, lo cruzó con una captura de pantalla en la que se lo ve a Copetti tras el penal errado por Jonathan Galván ante River en la mencionada final.

Marcando con un circulo su postura con brazos en jarra, escribió simplemente: "Never" (Nunca)