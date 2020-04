Vanesa Penuna (0-2) Lanús vs River Plate | Fecha 14 - Fútbol Femenino AFA

Vanessa Penuna y Jordan O'Brien son dos adelantadas. Llegaron a nuestro país cuando se profesionalizó la liga femenina para jugar en River. Y en el departamento que comparten en el barrio de Nuñez,cerca del Monumental, las encontró el coronavirus.

“Me siento súper segura acá. Argentina ha manejado la situación muy bien. El miedo que siento es por los Estados Unidos y por cómo lo están manejando ellos. Quiero que mi familia esté bien. Eso es lo que me asusta, porque no hay muchas restricciones y el virus continúa expandiéndose. Eso es duro”, sostuvo Jordan, que tiene a sus padres viviendo al sur de California.

Vanessa también tiene a su familia en el principal estado del oeste estadounidense y coincidió: “Lamentablemente, veo por las redes sociales a muchos de mis amigos juntándose en grupos de cinco o seis, y uno no sabe dónde han estado todas esas personas. Creo que en Estados Unidos no están tomando el tema seriamente como aquí”.

“Cuanto más estrictos sean, menos tiempo de cuarentena se necesitará. Yo creo que ya veían lo que estaba pasando en Europa, pero recién cuando llegó a Estados Unidos lo tomaron en serio. Hoy no se sabe cuántos casos asintomáticos hay, sin embargo las personas siguen saliendo a la calle, mis amigos siguen juntándose. Esos chicos después vuelven a sus casas, donde están sus padres mayores…”

Pero River, elclub que las acogió, fue un pionero en el aislamiento.por la cuarentena: “Nuestro club fue el primero en cerrar y eso me hace valorarlo mucho más. River sentó su posición y tanto los varones como las mujeres perdimos los puntos por no presentarnos, pero eso valió la pena porque fue por nuestra salud”, dijo Vanessa.. Y sostuvo que “aunque estamos lejos de la familia, las cuatro horas que pasábamos en el entrenamiento o en el estadio eran como estar en casa, con nuestra otra familia. Esto incluye a los empleados del club, a los de la cafetería, todo eso se valora y lo extraño mucho. Estamos aquí por River, para jugar. Hoy una aprecia lo que tenía y se pregunta,’ ¿Ahora qué me va a traer alegría?’”.

Con respecto al entrenamiento que mantienen en la cuarentena hablaron de su rutina: “Entrenamos todas juntas por Zoom tres veces por semana y tenemos un día de videoanálisis. Nos aseguramos de que todas estemos bien. Además del grupo de Whastapp con el cuerpo técnico, tenemos uno en el que estamos solo las 23 jugadoras. Hay veces que estamos en videollamadas con nuestras familias y las notificaciones no paran de llegar. Cuando abrimos el chat, hay cientos de mensajes, ¿cómo es posible que se hable tanto en tan poco tiempo”, contaron entre risas. ‘

Fuente: Infobae