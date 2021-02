Jaime Ayovi on Twitter

Tras conocerse el triste fallecimiento de Santiago Morro García, su excompañero en Godoy Cruz, Jaime Ayoví, reveló el último chat que tuvo con el uruguayo y lamentó no haber advertido algunas supuestas “señales” de lo que estaba viviendo.

“’Estoy loco, hermano. Me dejaste solo’, me decías. No sabía que eran señales”, escribió el ecuatoriano junto a la captura de la breve conversación que tuvo con su excompañero, quien tenía un diagnóstico depresivo que requería tratamiento psiquiátrico.