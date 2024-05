Lionel Messi no juega este sábado con Inter Miami por la fecha 15 de la MLS. Así lo confirmó el club al dar a conocer la lista de convocados. Leo ya no jugó el clásico ante Orlando City por no estar totalmente recuperado de una molestia en su rodilla izquierda, y todo hace indicar que tiene la mira puesta en la Copa América con la Selección Argentina, que comenzará el 20 de junio.

Para el duelo en Canadá, tampoco estarán Sergio Busquets y Luis Suárez. El motivo es la seguidilla de partidos de Las Garzas: miércoles 29 ante Atlanta United y el sábado 1 de junio contra St. Louis City.



Messi jugó los 90 minutos frente a DC United con victoria 3 a 2. Pero se acerca el que podría ser su último gran torneo con la Selección Argentina -¿será?- y nuestro capitán quiere estar a la altura.

El equipo Lionel Scaloni tiene calendario de amistosos desde el 9 de junio frente a Ecuador en Chicago, Estados Unidos. Cinco días después, el 14 de junio, ante Guatemala en Maryland. Y solo seis días después, el 20 de junio, el debut en la Copa América versus Canadá.

La actividad seguirá el 25 de junio ante Chile y cerrará su participación en fase de grupos frente a Perú el 29. El resto dependerá de los resultados.