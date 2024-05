Muchachos será insuperable. Para la eternidad, será la música del Mundial de Qatar que ganó la Scaloneta. Hasta Carlos Gardel la cantó gracias a la inteligencia artificial.

Pero por estos días apareció una nueva canción, con la música de Imposible, de Callejeros, realizada por el usuario Palmito Música. El video se viralizó rápidamente y el músico reaccionó a la publicación y dejó su versión de cancha entre los comentarios.

La letra completa





Ganar la Copa con Leo es lo que imagino

Para traer la gloria a Argentina desde Estados Unidos

Y demostrarles a todos lo que es ser argentino

Y que los yanquis no puedan creer

cómo Argentina treinta años después

tenga la revancha que le deben al Diez

Las otras hinchadas del mundo nunca van a entender

No importa dónde juegue Argentina voy a estar a tu lado

dejando cualquier cosa de lado por la Selección

No importa lo que diga la FIFA, lo que digan los diarios

Los pibes de Malvinas en el cielo quieren verlo campeón