Para Juan José López, el descenso de River pasó rápido, “es una herida lógica, como cuando perdés finales”. Y remató: ”Madrid mata descenso por los condimentos previos, por lo que sucedió. El mundo del fútbol estaba atento a ese partido. Se vio en todos lados. Se jugó en la Casa Blanca, donde todos quieren jugar. Se logró el título más deseado por todos los equipos".

El ex entrenador que descendió con River en 2011 habló también del Superclásico que ganó Boca el domingo en la Bombonera por 1 a 0: "Lo vi de a pedazos. No me gustó como espectador, sin la pasión por un equipo u otro. Boca hizo su trabajo de no dejarlo progresar a River, de cortarlo con falta e ir al hombre. River no encontró el partido. No hubo tantas opciones de gol. Dos para cada uno. Boca concretó y se llevó el clásico. Así son los clásicos cerrados, el que acierta, gana".

En diálogo con Platea Baja, López agregó: "River no llegó en un buen momento con sus jugadores. El gran problema fue ése. Los que son determinantes no estaban al 100 por ciento. En un clásico se nota más. Solari es el ejemplo, no llegó de la mejor manera como lo estaba haciendo. Llegó con una contractura u algo. Era el clásico. Seguramente, Gallardo pensó en achicar espacios con línea de 5, estirando los laterales y que Solari no tuviera tanto recorrido, más cerca del área para desequilibrar. No se dio, Boca hizo su planteo y no lo dejó progresar tampoco".

El descenso de River

‘Jota Jota' recordó el partido contra Belgrano así: "Tuvimos una cuota de mala suerte, desgracia. El penal que ataja Olave nos hubiese cambiado mucho, faltaban 20 minutos para terminar el partido. La gente hubiese llevado al jugador a dar todo para ganarlo. Belgrano tenía un gran equipo, Zielinski hizo un buen planteo en Belgrano y River. En El Monumental pudimos haberlo ganado pero no se dio. En la vida hay que ponerle el pecho y salir adelante".

Y sobre los responsables del peor capítulo de la historia del club, admitió: "Cada uno tiene su responsabilidad. Está repartido. Es un juego de conjunto. Cada partido que jugaban con nosotros era una final. Era River. Querían que se vaya al descenso. Es un deseo, no es que lo hayan manipulado. Ya está, la vida siempre da revancha y creo que River logró un título en España que va a ser inolvidable, que supera lo del descenso". Leonardo Ponzio River Madrid Además, López fue contundente cuando le consultaron sobre el descenso y la final de la Libertadores en Madrid: “El problema cuando la perdés y no volvés ligero. Cuando te quedás dos o tres años abajo. Empezás a sufrir. River no puede estar dos o tres años en la B. Volvió ligero. Pasó rápido".